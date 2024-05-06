Manisa Sporcuları Trampolin Cimnastik Türkiye Birinciliği Müsabakalarında Üçüncü Oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Bolu'da düzenlenen Okul Sporları Trampolin Cimnastik Küçük Kızlar Türkiye Birinciliği Müsabakalarında Manisa'yı temsil eden Spil Ortaokulu sporcuları büyük bir başarıya imza atarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Manisa'yı Türkiye Şampiyonasında temsil eden Spil Ortaokulu öğrencileri, Bolu'da düzenlenen müsabakalarda rakiplerine üstünlük sağlayarak bronz madalyanın sahibi oldu. Trampolin cimnastiğinde gösterdikleri başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken sporcular, Manisa'nın spor alanındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, Manisa'nın adını Türkiye genelinde duyurmalarından dolayı gururlu olduklarını ifade etti. Öztürk, sporcuların azimli çalışmalarının ve özverili performanslarının bu başarıyı getirdiğini vurgulayarak, gelecek yıllarda sporcuların daha büyük zaferlere imza atacağına inandığını kaydetti. - MANİSA