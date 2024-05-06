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Türkiye, Rusya'da düzenlenen Uluslararası Kadın Atlı Okçuluk Şampiyonası'nda 7 madalya kazandı

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Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu, Kadın Atlı Okçuluk Milli Takımı'nın şampiyonada 3 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya elde ettiğini açıkladı. Ayşe Melek, Sevilay Çakır, Sümeyye Kınacı ve Havva Yazıcı'nın başarılı performanslarıyla Türkiye toplamda 7 madalya kazandı.

Rusya'da düzenlenen Uluslararası Kadın Atlı Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye, 7 madalya kazandı.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonundan yapılan açıklamada, Kadın Atlı Okçuluk Milli Takımı'nın şampiyonada 3 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya elde ettiği belirtildi.

Tecrübeliler kategorisinde av parkurunda Ayşe Melek'in altın, Kore parkurunda Sevilay Çakır'ın bronz madalya aldığı aktarıldı. Yeni başlayanlar kategorisinde ise Kore parkurunda Sümeyye Kınacı ile av parkurunda Havva Yazıcı'nın altın madalya kazandığı bildirildi. Av parkurunda Sümeyye Kınacı'nın, Kore parkurunda ise Havva Yazıcı'nın gümüş madalya elde ettiği kaydedildi.

Karma genel klasmanda ise Sevilay Çakır'ın üçüncü olarak bronz madalya kazandığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Spor

Havva Yazıcı Türkiye Rusya Gümüş Spor Spor Güncel Haberler

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