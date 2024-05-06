ASO Başkanı: Türkiye İkiz Dönüşüm ve Verimliliğe Odaklanmalı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye'nin ikiz dönüşüm ve verimliliğe odaklanması gerektiğine dikkati çekerek, "Bunun yanında üretken yapay zeka seferberliğini de ortaya koymamız şart." dedi.

ASO'nun bu yılın ilk Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı, Oda meclis üyelerinin katılımıyla, Antalya'da yapıldı.

Ardıç, toplantının açılışındaki konuşmasında, sanayi devrimi ile başlayan süreçten bu yana dünya ekonomilerinin hızla büyüdüğünü, dijitalleşmeyle 4'üncü Sanayi Devrimi'ne ve insan merkezli toplum 5.0'a adım atıldığını söyledi.

Türkiye'deki firmaların yalnızca yüzde 22'sinin "akıllı üretim sistemleri" konusunda kapsamlı bilgiye sahip olduğunu belirten Ardıç, dijital dönüşüme yatırım yapmayı planlayan firmaların oranının arzu edilen düzeyden uzak olduğunu dile getirdi.

"Dünyada rekabetçilik hızla değişiyor"

Ardıç, dünyada rekabetçiliğin hızla değiştiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla ülke olarak bizim ikiz dönüşüm ve verimliliğe odaklanmamız, bunun yanında üretken yapay zeka seferberliğini de ortaya koymamız şart. Üretken yapay zeka yatırımları geçen yıl 2022'ye göre neredeyse 8 kat artarak 25,2 milyar dolara ulaştı. McKinsey anketine göre, katılan kuruluşların yüzde 42'sinin yapay zeka (üretken yapay zeka dahil) uygulanmasının maliyetleri azalttığını, yüzde 59'unun ise gelir artışı bildirdiğini ortaya koyuyor. Bu veriler, yapay zekanın iş verimliliğinde önemli kazanımlar sağladığını gösteriyor."

Uluslararası Para Fonunun (IMF) Yapay Zeka Hazırlık Endeksi'ne göre, yapay zekanın dünya çapındaki işlerin neredeyse yüzde 40'ını etkileyeceğini anlatan Ardıç, Türkiye'de yapay zeka ekosistemini dünyanın en iyilerinden biri haline getirmek için doğru adımların atılması gerektiğine işaret etti.

"Düzensiz ve yoğun göç kontrol altına alınmalı"

Göçmen konusuna da değinen Ardıç, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin niteliksiz göçmen kabullerini sınırlandırması gerekiyor. Hedef sektör, ülke ve barınma alanı tespit edildiği takdirde yabancı işçi çalıştırılabilir. Özbekistan vatandaşları hizmet sektöründe çok başarılı. Sürü yöneticisine ihtiyacımız olduğu malum. Afganlar bu sektörde başarılı. Düzensiz ve yoğun göç kontrol altına alınıp kesinlikle engellenmelidir."

"Göç Bakanlığı" kurulması çağrısında bulunan Ardıç, ülkenin ihtiyaçlarına göre tasarlanacak nitelikli bir göç yasasının ülke için fayda sağlayacağını anlattı.

"Dünya ihracatındaki payımızı artırmanın zamanı geldi"

Ardıç, Türkiye'nin yaşadığı tüm zorluklara rağmen geçen yıl 1 trilyon dolar milli gelire ulaştığını hatırlatarak, yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkmak için daha fazla çalışmanın ve etkin politikalar uygulamanın şart olduğunu aktardı.

Aksi halde Türkiye'nin orta gelir tuzağından kurtulamayacağını belirten Ardıç, şu ifadeleri kullandı:

"Ne üretiyorsak geleneksel veya teknolojik ürün fark etmeksizin verimliliği artırmak, pazara yenilikçi ve rekabetçi ürünler sunmak zorundayız. Artık ne pahasına olursa olsun ihracat değil, daha yüksek katma değerli ve daha fazla döviz kazancı sağlayacak süreçlere ve işbirliklerine odaklanmalıyız. 2023 yılında yaklaşık 25 trilyon dolar olan dünya ihracatından yüzde 1'ler civarında olan payımızı artırmanın zamanı geldi."

Açılış konuşmalarının ardından Ardıç moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, alanlarında uzman katılımcılar, sanayinin dönüşümü ile girişimcilik ve e-ticaret sektörlerinde yaşanan gelişmeleri ele aldılar.