Tire'de Geleneksel Rahvan At Yarışları Düzenlendi
Tire Belediyesi, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Tire Rahvan At Spor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen 4. Geleneksel Rahvan At Yarışları'nda 120 at, 9 kategoride mücadele etti. Yarışmaların sonunda dereceye giren atların sahiplerine ödülleri verildi. Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada kültürel etkinliklere önem verdiklerini ve gençlerin geleneksel sporlarla tanışmasını istediklerini belirtti.
Tire Belediyesi, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Tire Rahvan At Spor Kulübü işbirliğiyle 4. Geleneksel Rahvan At Yarışları düzenlendi.
Boynuyoğun Mahallesi Tire Arena'da yapılan yarışlarda 120 at, 9 kategoride mücadele etti.
Yarışmaların sonunda dereceye giren atların sahiplerine ödülleri verildi.
Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu etkinlikte yaptığı konuşmada kültürel etkinliklere önem verdiklerini belirterek, gençlerin geleneksel sporlarla tanışmasını istediklerini söyledi.
Programa Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Rahvan As Başkanı Tayfun Karataş da katıldı.