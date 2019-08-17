Havuza düşen köpeğin yardımına itfaiye koştu

Havuza düşen köpeğin yardımına itfaiye koştu

Erzincan'da boş sulama havuzuna düşen köpek, itfaiye ekibinin uğraşlarıyla kurtarıldı.

17.08.2019 12:41
Havuza düşen köpeğin yardımına itfaiye koştu

Erzincan'da boş sulama havuzuna düşen köpek, itfaiye ekibinin uğraşlarıyla kurtarıldı.
Kent merkezinde bulunan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesindeki 3 metrelik boş sulama havuzuna düşen köpeği görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Erzincan Belediyesi itfaiye ekibi havuza merdivenle indi. İtfaiyecilerden korkan köpek kaçmaya çalıştı. Ekibin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonunda köpek havuzdan çıkarıldı. Köpek, bir süre sonra uzaklaşarak gözlerden kayboldu.

Havuza düşen köpeğin yardımına itfaiye koştu
Kaynak: AA
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