Havuza düşen köpeğin yardımına itfaiye koştu
Erzincan'da boş sulama havuzuna düşen köpek, itfaiye ekibinin uğraşlarıyla kurtarıldı.
Erzincan'da boş sulama havuzuna düşen köpek, itfaiye ekibinin uğraşlarıyla kurtarıldı.
Kent merkezinde bulunan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesindeki 3 metrelik boş sulama havuzuna düşen köpeği görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Erzincan Belediyesi itfaiye ekibi havuza merdivenle indi. İtfaiyecilerden korkan köpek kaçmaya çalıştı. Ekibin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonunda köpek havuzdan çıkarıldı. Köpek, bir süre sonra uzaklaşarak gözlerden kayboldu.