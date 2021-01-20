Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evde, tarihi eser olduğu değerlendirilen farklı dönemlere ait 74 sikke ile çok sayıda obje ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.