Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

20.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:07
Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evde, tarihi eser olduğu değerlendirilen farklı dönemlere ait 74 sikke ile çok sayıda obje ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evde, tarihi eser olduğu değerlendirilen farklı dönemlere ait 74 sikke ile çok sayıda obje ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçeye bağlı Kuşaklı Mahallesi'nde ikamet eden M.C'nin evinde tarihi eser bulundurduğu istihbaratını aldı.

Adrese operasyon yapan ekipler, farklı dönemlere ait 74 sikke, bir yüzük, 58 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen malzeme ele geçirdi.

Ele geçirilen eserler Hatay Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken M.C. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Nikol Paşinyan Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Cemre Kemer Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Josef De Souza Ömer Ali Şahiner Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 11:07:38. #1.15#
title