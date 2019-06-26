Hasan Kalaycı Anısına Tırmanacaklar

Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) tarafından, elim bir trafik kazasında yaşamını yitiren 1980 Türkiye Ralli Şampiyonu Ankaralı sporcu Hasan Kalaycı anısına düzenlenen yarış saat 14:00'de ilk otomobile verilecek start ile başlayacak.

Trial Kaynaşlı'da Devam Ediyor

2019 Türkiye Trial Şampiyonası 2. Ayağı 29-30 Haziran 2019 tarihlerinde kısa adı DOSOD olan Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Kulübü tarafından Kaynaşlı Motorsporları Merkezinde gerçekleştirilecek. 29 Haziran Cumartesi günü saat 12.00'de başlayacak olan organizasyonda ekipler, iki gün boyunca zorlu engelleri takım arkadaşlarının da desteği ile en kısa sürede geçebilmek için ter dökecekler.

Klasikler Bodrum Yollarında

Klasik Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen ve 2019 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nın ikinci yarışı olan MESA 50.Yıl Batı Anadolu Rallisi, 29-30 Haziran tarihlerinde Bodrum ve çevresinde gerçekleşecek. 29 Haziran 2019 Cumartesi sabahı Saat 09:30'da Hapimag Sea Garden Hotel önünden yola koyulacak olan klasikler iki günlük rotalarını pazar saat 18:00'den itibaren tamamlayacaklar.

TOSFED Baja Kupası Denizli'ye Taşınıyor

TOSFED Baja Kupası 2. ayağı, Denizli Offroad Kulübü tarafından 29-30 Haziran 2019 tarihlerinde Denizli ilinin Bozkurt ilçesinde organize ediliyor. Ekipler 29 Haziran Cumartesi günü saat 11:00'den itibaren Karagöl etabında, 30 Haziran Pazar günü ise Ali Kurt etabı ve Bozkurt Atış poligonunda hazırlanan seyirci özel etabında mücadele edecekler. Organizasyon aynı günün akşamında düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.

Driftin En İyileri Körfez'de Buluşuyor

Türkiye'nin en iyi drift pilotları, 30 Haziran Pazar günü TOSFED Körfez Pisti'nde gerçekleştirilecek olan Red Bull Car Park Drift Türkiye finalinde piste çıkmaya hazırlanıyor. Birbirinden hızlı 20 pilot, hem güçlü otomobilleri ile bol dumanlı zirve mücadelesi verecek, hem de izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Aksiyon tutkunu olan herkesin ücretsiz olarak takip edebileceği etkinliğin sonunda birinciliği kazanacak yarışçı, 01 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'nde ülkemizi temsil edecek.

Kaynak: Bültenler