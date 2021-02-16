HANİ BİZ MARJİNALDİK?

Destek Olmak İçin > http://bit.ly/cuneytozdemirdestek?

—

Cüneyt Özdemir, ebeveynleri hangi iOs/android aplikasyonu konusunda uyardı? Müge Anlı'nın programında ortaya çıkan 'Fındık Bahçesinde Aşk' olayı nedir, sizler için diyagramlarını çıkarttık! İnstagram'da insanlardan dikkat çekici sorular alan psikolog ne yanıt verdi? İsmet Berkan'ın geriye dönük sözlerle ilgili bugün yazığı yazıda dikkat çeken noktalar nedir? İbrahim Kalın, CAATSA yaptırımları hakında ne söyledi? Türkiye ile İsrail'in Doğu Akdeniz'deki jeopolitik ortaklığını konu alan video ile dikkatimizi çeken youtube kanalı Caspian Report nedir? Kim tarafından yönetiliyor? Ele aldığı konular neler? Türkiye ile İsrail neden Kıbrıs'ı devre dışı bırakmak istiyor? Dans ettiği video viral olan ve kanal ile yollarını ayıran HaberTürk spikeri Hande Sarıoğlu ne açıklamda bulundu? Hangi ünlü firmanın CEO'su Bitcoin ile ödeme alabileceklerini kabul etti? Whatsapp gruplarında dönen ülkelerin problem çözme şemasındı inceledik. Türkiye neresinde? Aşılamada son durum ne? Sağlık çalışanlarına 2. doz aşı yapılmaya başlandı mı? Aleyna Tilki, İngilizce şarkısının tanıtımını nasıl yaptı? Cüneyt Özdemir, Türkiye ve dünya gündemini yorumlamaya devam ediyor.

—

Tüm Videolar > http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar?

Yeni Videoları Kaçırmamak İçin > http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube?

—

Sosyal Medya >

https://instagram.com/cuneytozdemir?

https://twitter.com/cuneytozdemir?

—

#cuneytozdemir

Kaynak: DailyMotion.com