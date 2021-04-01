Hal çetesi operasyonunda 3 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hal çetesi operasyonunda 3 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hal çetesi operasyonunda 3 tutuklama

İstanbul'un Anadolu yakasında hal esnafını haraca bağlayan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu
Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu

İstanbul'un Anadolu yakasında hal esnafını haraca bağlayan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Anadolu yakasındaki hal esnafını haraca bağlayan suç örgütüne yönelik Muğla ve İstanbul'da operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda çete elebaşı C.G.'nin de aralarında bulunduğu 17 kişi yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 13 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, çete elebaşı C.G.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişinin "başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma", "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma" ve "silahla yağma" suçlarından tutuklanmasına hükmetti. 10 şüpheli ise yurt dışına çıkmamak ve haftada 2 gün imza atmak şeklinde adli kontrol hükümleri şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Erkan Kandemir Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hal çetesi operasyonunda 3 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 13:46:32. #1.14#
title