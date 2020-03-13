Hakkari'de bulaşıcı hastalıklarla ilgili alınan tedbirler değerlendirildi Hakkari'de Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında koronavirüs ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Hakkari'de Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında koronavirüs ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonundaki programda konuşan Akbıyık, koronavirüs ve diğer bulaşıcı hastalıklarla ilgili alınan ve alınması gereken tedbirleri görüşmek üzere toplantı tertiplediklerini söyledi.

Yaklaşık 1,5 aydır İl Sağlık Müdürlüğünün ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla birçok tedbir aldığını belirten Akbıyık, şunları kaydetti:



"Yüksekova ilçesindeki Esendere ile Çukurca ilçesindeki Üzümlü sınır kapılarını giriş-çıkışlara kapattık. Esendere Sınır Kapısında varsa İranlıları gönderiyoruz. İran'dan gelen Türk vatandaşlarımızın kapıda kurduğumuz sahra hastanelerinde doktorlarımız tarafından muayeneleri yapılıyor ve burada geldikleri yere göre bir süre gözetim altında tutuluyorlar. Şüpheliler Yüksekova'da oluşturduğumuz karantina hastanesine alınıyor. Çukurca'da Üzümlü Sınır Kapısını giriş-çıkışlara tamamen kapattık. Gelen veya gidecekler olursa Habur Sınır Kapısına yönlendiriyoruz."

Bölgede alınan önlemler sayesinde göçmen kaçaklığının çok aza indiğini ifade eden Akbıyık, her ilçede karantina hastanesi tarzı yerlerin ayarlandığını vurguladı.



Akbıyık, başta sağlık personeli olmak üzere muhtarları, güvenlik korucularını, emniyet ve askeri personelle her kesimi özellikle hijyen konusunda, bulaşıcı hastalıklar konusunda eğitmeye çalıştıklarını aktardı.



Belediye olarak birçok tedbir aldıklarını vurgulayan Vali Akbıyık, şöyle dedi:

"Olası yerlerde dezenfekte ilaçlama çalışması yapıyoruz. Camilerde tedbirler almak gerekiyor. Biz Hakkari olarak da Türkiye olarak da çok iyi durumdayız. Tabi dileğimiz bizim alacağımız tedbirlerle önce kendimiz, sonra etrafımızdakiler çocuklarımız, ailemiz çerçevesinde inşallah Hakkari'de bu virüs görülmeyecek."

"İran'dan binin üzerinde vatandaş girişi oldu. Bunların hepsinin kontrolleri yapıldı." diyen Akbıyık, "40 civarında şüpheli numuneleri alınarak gönderildi ve hepsi negatif geldi. Çok şükür şu ana kadar böyle bir sorunumuz yok. Sınırda olmamız bizim açımızdan riski de artırıyor. Biz elimizden geldiği kadar mücadelemizi yapacağız." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara da koronavirüs ve diğer bulaşıcı hastalıklarla ilgili alınan ve alınması gereken tedbirleri anlattı.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Vali Yardımcıları Aziz Gölbaşı ve Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA