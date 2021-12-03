Hakkari'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği

AA / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel
Hakkari'de

Hakkari'de 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğünce Özel Eğitim Uygulama Okulunda düzenlenen etkinlikte pasta kesen öğrenciler, doyasıya eğlendi.

Etkinlikte konuşan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Korkmaz, öğrencilerin hayatın her anında engel tanımadığını söyledi.

Her zaman engellilerin yanında yer aldıklarını anlatan Korkmaz, onların hayatını kolaylaştıran çalışmaların yapılmasını istedi.

Hakkari'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Öğretmen kocasını okul müdiresiyle evde bastı! Bornozunu da alıp gelmiş

Öğretmen kocasını okul müdiresiyle evde bastı! Bornozunu da alıp gelmiş

 Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık adaylığının önü açıldı

Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık adaylığının önü açıldı

 Bir dönemin çocukluk hayaliydi! 'Evde Tek Başına' filminin çekildiği villada kalmanın bedeli 25 dolar

Bir dönemin çocukluk hayaliydi! "Evde Tek Başına" filminin çekildiği villada kalmanın bedeli 25 dolar

AA / Hikmet Temeş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title