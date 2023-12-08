Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? 2024 ZTK ne zaman başlayacak?
Futbolseverlerin merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman başlayacağı araştırılmaktadır. Futbolseverler tarafından Ziraat Türkiye Kupası maçları merak konusu oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? 2024 ZTK ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi yapıldı. Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Arama motorlarında ZTK maçlarının yayınlanacağı tarih sorgulatılıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? 2024 ZTK ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ!
Beşiktaş-Eyüpspor
Fatih Karagümrük-Kırklarelispor
Başakşehir-Boluspor
Alanyaspor-Samsunspor
Sivasspor-Keçiörengücü
Fenerbahçe-Adanaspor
Galatasaray-Ümraniyespor
Gaziantep FK-Bodrumspor
Ankaragücü-Çaykur Rizespor
Kasımpaşa-Bandırmaspor
Hatayspor-Sakaryaspor
Kayserispor-Gençlerbirliği
Konyaspor-Göztepe
Adana Demirspor-Erzincaspor
Trabzonspor-Manisa FK
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi yapıldı. 9-10-11 Ocak tarihlerinde oynanacak.