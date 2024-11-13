Üye Girişi
Haberler

Yiğit Can Yiğit kimdir? Şehit Yiğit Can Yiğit kaç yaşındaydı?

Yiğit Can Yiğit kimdir? Şehit Yiğit Can Yiğit kaç yaşındaydı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli olan Polis Memuru Yiğit Can Yiğit, atış eğitimi sırasında yaşanan talihsiz bir kaza sonucunda yaralandı ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'de atış eğitimi sırasında meydana gelen talihsiz bir kaza sonucu yaralanan Polis Memuru Yiğit Can Yiğit'in hastaneye kaldırıldıktan sonra şehit olduğunu duyurdu. Şehit polis Yiğit Can Yiğit'in kim olduğu ve kaç yaşında şehit olduğu merak ediliyor. Peki, Yiğit Can Yiğit kimdir? Şehit Yiğit Can Yiğit kaç yaşındaydı? Detaylar haberimizde...

YİĞİT CAN YİĞİT KİMDİR?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'de atış eğitimi alanında meydana gelen elim bir kaza sonucu yaralanan Polis memuru Yiğit Can Yiğit'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Yiğit Can Yiğit kimdir? Şehit Yiğit Can Yiğit kaç yaşındaydı?

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Yiğit Can Yiğit, atış eğitimi alanında meydana gelen elim bir kaza sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadesini kullandı.

Yiğit Can Yiğit kimdir? Şehit Yiğit Can Yiğit kaç yaşındaydı?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler

5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler

 Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın

Bakan Tunç'u rahatsız eden görüntü

 Bahçeli'yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu

Bahçeli'yi kızdıran soru Erdoğan'a da soruldu
Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinin kaydettiği görüntülere ulaşıldı

Dara Üs bölgesinin kaydettiği görüntülere ulaşıldı

Son Dakika Haberleri

Sahipsizler dizisi nerede çekiliyor? Sahipsizler dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, yabancı diziden uyarlama mı kim? Sahipsizler oyuncuları kim? Sahipsizler konusu ne? Sahipsizler CANLI izle! 13 Kasım Çarşamba Star TV Sahipsizler 1. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! DAZN canlı izle! DAZN Women's Football Youtube nasıl izlenir? Galatasaray Wolfsburg CANLI izle (ŞİFRESİZ)! Galatasaray Wolfsburg maçı hangi kanalda? Hamdi Ulukaya kimdir? Hamdi Ulukaya kaç yaşında, nereli? Galatasaray Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? MSÜ 2025 ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihte?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.