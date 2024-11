Yiğit Can Yiğit kimdir? Şehit Yiğit Can Yiğit kaç yaşındaydı?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'de atış eğitimi sırasında meydana gelen talihsiz bir kaza sonucu yaralanan Polis Memuru Yiğit Can Yiğit'in hastaneye kaldırıldıktan sonra şehit olduğunu duyurdu. Şehit polis Yiğit Can Yiğit'in kim olduğu ve kaç yaşında şehit olduğu merak ediliyor. Peki, Yiğit Can Yiğit kimdir? Şehit Yiğit Can Yiğit kaç yaşındaydı? Detaylar haberimizde...

YİĞİT CAN YİĞİT KİMDİR?

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Yiğit Can Yiğit, atış eğitimi alanında meydana gelen elim bir kaza sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadesini kullandı.