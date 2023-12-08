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MasterChef ödül oyununu kim aldı? 8 Aralık Cuma Ödülü kim kazandı?

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Türkiye'nin sevilen yemek programı MasterChef 2023 bugün yeni bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler ödüle odaklandı. Peki, ödülü hangi takım kazandı? 8 Aralık Cuma Ödülü hangi takım kazandı?

TV8'in sevilen yemek programı ödüllü oyunlarıyla izleyicileri ekrana bağlıyor. Bu akşam büyük ödülün verileceği oyun merak konusu oldu. Peki 8 Aralık Cuma Ödülü'nü hangi takım kazandı? Masterchef ödül oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi Takım kaptanı Kıvanç oldu. Kırmızı Takım kaptanı ise Sergen oldu.

22. hafta kadroları:

Mavi Takım : Kıvanç Eren, Cemre, Esra, Dilara

Kırmızı Takım: Sergen, Tahsin, Barbaros, Batuhan

8 Aralık MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

8 Aralık MasterChef ödül oyunu henüz sona ermedi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

1. Eleme adayı: Esra

2. Eleme adayı: Cemre

3. Eleme adayı: Kıvanç

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

Eleme gecesinde Eren ve Tolga ikili kaldı. Eren MasterChef yarışmasının son turunda 39 puan alarak gecenin birincisi oldu ve Tolga elenen isim oldu.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayınlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan genel jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar yarışmanın sunumunu yaparken Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezon Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR MI?

Azize

Suna

Eda

Batuhan

Eren

Sefa

Tanya

Esra

Eray

hasan

Sergen

Barış

Tahsin

Dilara

Kıvanç

Çağatay

Ayaz

Gamze

Tolga

Alican

Osman Demir
Osman Demir
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