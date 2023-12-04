Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon oranlarını açıkladı. TÜİK'in son verilerine göre, Kasım ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu sorusunun yanıtı merakla bekleniyor. Peki, Kasım ayı enflasyon oranı ne? TÜİK enflasyonu yüzde kaç açıkladı? İşte detaylar...

Merakla beklenen enflasyon oranı açıklandı. Vatandaşlar tarafından kasım ayı enflasyon oranı araştırılmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayı enflasyon oranını yüzde kaç olarak açıkladı merak konusu oldu. Peki, Kasım ayı enflasyon oranı ne? TÜİK enflasyonu yüzde kaç açıkladı? Detaylar haberimizde...

KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE?

Türkiye İstatistik Kurumu; emekli, memur ve asgari ücretlinin maaş zammını belirleyecek olan enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon kasımda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu.