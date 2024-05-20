İran'da OHAL ilan edilince ne olur? İran'da neden OHAL ilan edildi?

İran'da Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın da aralarında olduğu 9 kişinin helikopter kazasında hayatını kaybettiği belirtildi. Bu olayın ardından Tahran'da acil şekilde toplanan kabine, ülkede OHAL ilan etme kararı aldı. İran'da OHAL ilan edilmesinin ne anlama geldiği ve neden bu kararın alındığı merak konusu oldu. İran'da OHAL ilan edilince ne olur? Detaylar haberimizdedir...

İRAN'DA NEDEN OHAL İLAN EDİLDİ?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de içinde olduğu helikopter dün akşam saatlerinde Doğu Azerbaycan'da düştü. Saatler süren arama kurtarma çalışmalarının ardından, Türkiye'den hareket eden Akıncı İHA enkazın yerini tespit etti. Ekipler enkaza ulaşırken, Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın da aralarında olduğu 9 kişinin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Tahran'da acil şekilde toplanan kabineden OHAL kararı çıktı.

İRAN CUMHURBAŞKANI İBRAHİM REİSİ ÖLDÜ MÜ?

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter, dün akşam Doğu Azerbaycan'da şiddetli rüzgar ve sis nedeniyle düştü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle saatler süren arama çalışmalarına Akıncı İHA'nın katılmasıyla helikopter enkazının yeri 15 saatin ardından tespit edildi. Görevlilerin olay yerine intikali sonrasında Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile birlikte toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İbrahim Reisi