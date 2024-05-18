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FRANSA-TÜRKİYE MAÇI ne zaman, saat kaçta? Milletler Ligi voleybol maçı canlı izle!

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Fransa ile Türkiye arasında gerçekleşecek olan Milletler Ligi voleybol maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Bu önemli karşılaşmanın canlı izlenebileceği platformlar ve detaylar haberimizde.

Filenin sultanları 4 puanla 7. sırada yer alıyor. A Milli Kadın Voleybol takımımız bu akşam üçüncü maçında İtalya karşısına 3 puanı da kaybeden Filenin Sultanları yarın akşam Fransa ile karşılaşacak. FRANSA-TÜRKİYE MAÇI ne zaman, saat kaçta? Milletler Ligi voleybol maçı canlı izle!

TÜRKİYE- İTALYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta İtalya'ya 3-1 yenilerek, Milletler Ligi'nde ikinci mağlubiyetini aldı.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI ne zaman, saat kaçta? Milletler Ligi voleybol maçı canlı izle!

TÜRKİYE- FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

Geçen yıl Milletler Ligi'nde ilk kez şampiyon olarak adını tarihe yazdıran ve 2024 yılı milli takım sezonunu Antalya'da açan "Filenin Sultanları", ilk haftanın 4. maçında Antalya Spor Salonu'nda Fransa ile karşılaşacak.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI ne zaman, saat kaçta? Milletler Ligi voleybol maçı canlı izle!

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI ne zaman, saat kaçta? Milletler Ligi voleybol maçı canlı izle!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Filenin Sultanları Voleybol Türkiye İtalya Fransa Televizyon Gündem Spor Haberler

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