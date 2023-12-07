ABD Merkez Bankası'nın (FED) 2023 yılındaki toplantı tarihleri ve beklentileri ekonomi gündeminde yer alıyor. FED Toplantısı ne zaman? Sorusu bu nedenle birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, FED Toplantısı ne zaman? FED aralık ayı faiz kararı ayın kaçında, hangi tarihte açıklanacak?n, gözler gelecek hafta açıklanacak yoğun veri gündemine çevrildi.

FED Toplantısı ne zaman? FED aralık ayı faiz kararı ayın kaçında, hangi tarihte açıklanacak?

FED Toplantısı ne zaman? Sorusu, ABD merkez bankası tarafından açıklanacak olan faiz kararını merak etmekte olan kişiler tarafından araştırılıyor. Piyasalar Ekim ayında açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (FED) toplantısı ile belirlenecek kararı, yoğun haber ve veri gündemi eşliğinde takip etmekte. Peki, FED Toplantısı ne zaman? FED aralık ayı faiz kararı ayın kaçında, hangi tarihte açıklanacak?

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED Aralık faiz kararı toplantısı 12-13 Aralık tarihlerinde yapılacak ve 13 Aralık 21.00'da faiz kararı kamuoyu ile paylaşılacak. ABD Merkez Bankası faiz kararı 13 Aralık Çarşamba günü saat 21.00'da açıklanacak. Ayrıca FED faiz kararının FED Başkanı Powell tarafından açıklanması bekleniyor. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisiyle geçen haftayı pozitif tamamlarken, gözler gelecek hafta açıklanacak yoğun veri gündemine çevrildi.

FED FAİZ KARARI GEÇEN AY NE OLMUŞTU?

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 3,2 artış kaydetti. Beklenti ise aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,3 artması yönündeydi. Ülkede yıllık enflasyon geçen ay yüzde 3,7 seviyesindeydi.