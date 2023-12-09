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Fatma Şahin ödül alırken, Gaziantep'i sular götürdü

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"Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler" temasıyla düzenlenen 7. İstanbul Ekonomi Zirvesi'ne katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediye olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. Şahin zirvede ödül alırken, yönettiği şehirde ise sağanak yağış hayatı felç etti. Gaziantep'te etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, çok sayıda araç köprülü kavşaklarda mahsur kaldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 7. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde ödül alırken, yönettiği şehirde ise sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Fatma Şahin ödül alırken, Gaziantep'i sular götürdü

FATMA ŞAHİN'E EKONOMİ ZİRVESİ'NDE ÖDÜL

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstanbul'da "Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler" temasıyla düzenlenen 7. İstanbul Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Programda konuşma yapan Fatma Şahin bir de ödül aldı. Şahin yaptığı paylaşımda, "Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler temasıyla düzenlenen 7. İstanbul Ekonomi Zirvesi açılış programına katıldım. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmaları ve deneyimlerimi anlattım. Dirençli, güvenilir, akıllı, iklim ve çevre dostu Gaziantep Türkiye Yüzyılı'na hazır." ifadelerini kullandı.

Fatma Şahin ödül alırken, Gaziantep'i sular götürdü

İSTANBUL'DA ÖDÜL ALIRKEN GAZİANTEP'İ SULAR BASTI

Fatma Şahin İstanbul'da ödül alırken, yönettiği şehir Gaziantep'te ise felaket görüntüleri kaydedildi. Sağanak yağışın etkili olduğu Gaziantep'te hayat felç oldu. Cadde ve sokaklar suyla dolarken, çok sayıda araç köprülü kavşaklarda mahsur kaldı. Seyrantepe Mahallesi'ndeki Çimento Kavşağını su basması nedeniyle araçlar sular altında kaldı, vatandaşlar mahsur kaldı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Doğal Afetler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin Gaziantep Doğal Afetler 3. Sayfa Yaşam Politika Güncel Haberler

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