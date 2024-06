Et fiyatları neden düştü? 1 kilo et kaç TL 2024?

Yılbaşından bu yana sürekli artan kırmızı et fiyatları, birkaç ay sonra düşüşe geçti. Et ve Süt Ürünleri Kurumu, et ithalatında arz-talep dengesinin sağlanmasının ardından kırmızı ette yüzde 8 ila yüzde 10 arasında indirim uyguladı. İndirimin ardından kesim etin kilogramı 650 liradan fiyatı 580 liraya, kıymanın kilosu 600 liradan 550 liraya düştü. Et ve Süt Kurumu'ndan alınan bilgiye göre kırmızı et ithalatı yıl sonuna kadar devam edecek. İşte et fiyatlarında yaşanan düşüşün nedeni…

ET FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

2024 Haziran ayı itibariyle et fiyatlarındaki düşüşün nedenleri çeşitli faktörlere dayanabilir. İşte muhtemel nedenler:

Et fiyatları, arz ve talep dengesine bağlı olarak değişebilir. Üretim artışı veya tüketimdeki azalma, fiyatları etkileyebilir.

Ülkeler arasındaki ticaret politikaları, et fiyatlarını etkileyebilir. İthalatın artması veya ihracatın azalması, yerel piyasalarda fiyatları etkileyebilir.

Hayvan hastalıkları veya doğal afetler (örneğin, kuraklık) et üretimini etkileyebilir. Bu da fiyatları etkileyebilir.

Yem fiyatları, hayvan yetiştiriciliği maliyetlerini doğrudan etkiler. Yem fiyatlarındaki değişiklikler, et fiyatlarını etkileyebilir.

Yerel para biriminin döviz kurlarına göre değeri, et fiyatlarını etkileyebilir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ithalat ve ihracat maliyetlerini etkiler.

Bu faktörlerin bir kombinasyonu, 2024 Haziran ayında et fiyatlarının düşmesine yol açmış olabilir. Ancak, kesin nedenleri belirlemek için daha fazla veri ve analiz gereklidir.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

2024 yılında kurbanlık fiyatları, önceki yıla göre iki katına yakın bir artış gösterdi. Büyükbaş hayvanlarda canlı kilogram fiyatı 280 ila 340 TL arasında değişirken, küçükbaş hayvanlarda bu fiyat 250 ila 300 TL arasında olacak. Ancak, bu artışın nedeni birçok faktörden kaynaklanıyor:

2023 yılında büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre %2,6 azalarak 16 milyon 583 bine geriledi. Bu düşüş, et fiyatlarının sürekli yükseldiği bir dönemde hayvancılık sektöründe alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Aynı şekilde küçükbaş hayvan sayısında da %6,9'luk bir azalma yaşandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2023 yılında kırmızı et üretiminin 1,9 milyon ton olmasını ve 2022'ye göre yüzde 16 azalmasını bekliyor. Bu azalma, 2024 yılında da devam edeceğini öngörülüyor.

2019'da yaşanan pandemi etkisiyle arz-talep dengesinin bozulması, hayvan kesim miktarlarında günümüze kadar %20'lik bir azalmaya yol açtı. Bu durum, fiyatların artmasına katkıda bulundu.

Vekaletle kesimde artış bekleniyor. Özellikle Afrika gibi ülkelerde etin kilogram fiyatının Türkiye'nin üçte biri kadar olduğu belirtiliyor. Bu nedenle vekaletle kesilecek kurbanlıkların fiyatı daha düşük olacak.

Sonuç olarak, 2024 yılında kurbanlık fiyatları yüksek seyretmeye devam edecek. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları bölgelere göre değişiklik gösterecektir. Vatandaşlar, bu yılki Kurban Bayramı için fiyatları takip ederek uygun seçenekleri değerlendirebilirler. Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek.