Bugün, 4 Aralık'ta hangi futbol takımlarının maçı olduğunu merak ediyorsanız, maç programlarına göz atabilirsiniz. Futbol severler için günün maç programları ve hangi takımların karşı karşıya geleceği bilgileri önemlidir. Peki, Bugün maç var mı? 4 Aralık hangi takımların maçı var? İşte detaylar...

Bugün maç var mı? 4 Aralık hangi maçlar var, saat kaçta?

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BUGÜN MAÇ VAR MI?

Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe - Sivasspor / 20.00

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ve Sivasspor arasında gerçekleşecek Trendyol Süper Lig maçı, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.