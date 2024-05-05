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AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 5 Mayıs Pazar!

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Az önce deprem nerede oldu? merak ediliyor. İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 5 Mayıs Pazar!

Az önce deprem nerede oldu? Az önce deprem nerede oldu? sorusu araştırılıyor. Deprem olduğunu hissedenler yakınımdaki deprem araştırması yapmakta. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 5 Mayıs Pazar!

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

2024.05.05 14:03:4940.521030.51850.0-.-2.0-.-TUZLA-TARAKLI (SAKARYA)İlksel

2024.05.05 13:27:1836.943536.535810.4-.-2.1-.-BOGAZICI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)İlksel

2024.05.05 13:22:5237.962827.13906.2-.-2.8-.-KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)İlksel

2024.05.05 11:39:4039.215340.33335.3-.-2.4-.-DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)İlksel

2024.05.05 10:58:4037.149535.672527.8-.-1.5-.-SOYSALLI-CEYHAN (ADANA)İlksel

2024.05.05 10:12:4538.343537.363212.5-.-1.6-.-INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)İlksel

2024.05.05 10:09:2238.491837.27604.5-.-1.9-.-YENIKOY-DARENDE (MALATYA)İlksel

2024.05.05 10:04:0138.117338.32986.8-.-2.0-.-KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)İlksel

2024.05.05 09:15:2341.158723.66789.3-.-2.3-.-YUNANISTANİlksel

2024.05.05 08:59:4535.035525.15137.7-.-2.7-.-GIRIT ADASI (AKDENIZ)İlksel

2024.05.05 08:45:2836.822536.501010.7-.-2.1-.-TIYEK-HASSA (HATAY)İlksel

2024.05.05 07:12:1439.306327.72675.0-.-1.5-.-TURKPIYALA-SOMA (MANISA)İlksel

2024.05.05 07:12:1035.646235.60801.7-.-1.9-.-AKDENIZİlksel

2024.05.05 06:49:3037.956536.25277.6-.-1.6-.-KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)İlksel

2024.05.05 06:43:5335.221333.608313.5-.-1.9-.-KIBRIS-DEGIRMENLIKİlksel

Emir Ceran
Emir Ceran
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Kandilli Rasathanesi Son depremler İstanbul Kandilli Deprem AFAD Doğa Gündem Yaşam Dünya Haberler Son Dakika

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