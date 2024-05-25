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Teşrik tekbirlerinin dinî hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir?

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Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Bu tekbirler, bayramın ilk gününe "yevm-i nahr" ve diğer üç güne ise "eyyâmü't-teşrîk (teşrîk günleri)" denir. Teşrik tekbiri Arapça olarak okunur ve eğer teşrik tekbirleri unutulursa hatırlandığında hemen kaza edilmelidir. Peki teşrik tekbirlerinin dini hükmü nedir? Bu tekbirleri kimler ne zaman getirir?

Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Bu tekbirleri Arefe Günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, yirmi üç farz namazının arkasından birer defa getirmek vaciptir. Teşrik tekbirleri, "Allahu ekber Allahu ekber. Lâ ilâhe İllâllahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillâhil hamd." şeklinde okunur. Anlamı ise "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O'na mahsustur." şeklindedir. Bu tekbirler, şuurla ve samimiyetle okunduğunda ruhu sarıp sarmalar, gönle huzur ve kalbe sürur verir.

TEŞRİK TEKBİRLERİNİN DİNİ HÜKMÜ NEDİR?

Teşrik tekbirleri, Kurban Bayramı'nın arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Bu konuda farklı mezheplerde farklı görüşler bulunmaktadır:

Hanefî Mezhebi'ne Göre:

Arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar olan 23 vakitte, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek kadın-erkek her Müslümana vaciptir.

Teşrik günlerinde kaza edilmesi gereken namazlar aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir.

Ancak teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde tekbir getirilmez. Yani namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez.

Şâfiî Mezhebi'ne Göre:

Teşrik tekbirleri sünnettir ve farz değildir.

Bu bilgiler ışığında, hangi mezhebe mensup olduğunuz ve hangi görüşü takip ettiğiniz önemlidir. Eğer Hanefî mezhebine göre hareket ediyorsanız, belirtilen vakitlerde teşrik tekbirlerini getirmeniz gerekmektedir. Şâfiî mezhebine mensupsanız, teşrik tekbirlerini sünnet olarak yapabilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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