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Trendyol Express Pazar günü çalışıyor mu? Trendyol Express Pazar günü dağıtım yapıyor mu, açık mı 2024?

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Trendyol Express'in Pazar günleri dağıtım yapılıp yapılmadığı, hizmet verilip verilmediği merak konusu. Trendyol Express Pazar günü dağıtım yapıyor mu, açık mı? Araştırılmakta. Peki, Trendyol Express Pazar günü çalışıyor mu? Trendyol Express Pazar günü dağıtım yapıyor mu, açık mı 2024?

Trendyol Express Pazar günü çalışıyor mu? sorusu, Pazar günü içerisinde kargo beklemekte olan ve kargonun teslim edilip, edilmeyeceğini merak eden vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Trendyol üzerinden gerçekleştirilen siparişlerin teslimatı için kullanılmakta olan Trendyol Express Pazar günü çalışıyor mu? 2024 Trendyol Express Pazar günü dağıtım yapıyor mu, açık mı?

TRENDYOL EXPRESS PAZAR GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Trendyol Express, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi olmak üzere haftanın 6 günü 09.00 – 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Buna göre hafta sonu sadece cumartesi günleri hizmet veren firma, pazar günleri kapalıdır. Ayrıca Cumartesi günü gerçekleştirilen dağıtımlar hafta içi çalışma saatlerine göre dağıtım yapmaktadır.

TRENDYOL EXPRESS ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Trendyol Express Hafta içi ve cumartesi günü toplam 6 gün olmak üzere 09.00 – 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Buna göre 09.00 – 21.00 saatleri arasında kargo dağıtımı gerçekleştirilebilmektedir.

TRENDYOL EXPRESS KARGO GELMEDEN ÖNCE ARIYOR MU?

Trendyol'dan aldığınız siparişleri aracı bir kargo firması kullanmadan adresinize hızlı bir şekilde teslim edilmesini sağlayan Trendyol Express, kargonuzu teslim etmeden önce ne yazık ki telefon etmemekte. Ürünün teslim edileceği adreste kişinin bulunması gerekmektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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