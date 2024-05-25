Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray başkanlık seçimi bitti mi, kim kazandı? Başkan Süheyl Batum, Dursun Özbek mi oldu?

Galatasaray başkanı kim oldu? Sorusu merak edilmekte. Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı devam ediyor. Mevcut başkan ve başkan adayı Dursun Özbek oyunu kullandı. Özbek 2 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Peki, Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray başkanlık seçimi bitti mi, kim kazandı? Başkan Süheyl Batum, Dursun Özbek mi oldu?

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ BİTTİ Mİ, KİM KAZANDI?

Galatasaray Spor Kulübü'nün 104. dönem yönetimini belirlemek üzere düzenlenen genel kurul toplantısı, Galatasaray Lisesi'nde sabah saat 10.00'da başladı. Sandıkların kapanmasının ardından saat 15.00 itibarıyla oy sayım işlemi başladı. Galatasaray başkanlık seçim sonuçlarını bu haber üzerinden anbean takip edebilirsiniz.

GALATASARAY BAŞKANI KİM OLDU?

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışacak. Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullandı. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kuruldu ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erdi. Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurul'da 4 bin 143 oy kullanıldı.

Seçim sonuçlarına göre Dursun Özbek'in listesi şu şekilde oluştu:

Asil Üyeler: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yedek Üyeler : Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora

Süheyl Batum'un listesi ise şöyleydi:

Asil Üyeler: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman

Yedek Üyeler : Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt