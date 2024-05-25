FA Cup Finali hangi kanalda? Sorusu merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Manchester City ile sezon boyunca inişli çıkışlı performans sergileyen Manchester United, finalde kozlarını paylaşacak. Peki, FA Cup Finali hangi kanalda? FA Cup Manchester City - Manchester United maçı nereden izlenir?

FA CUP FİNALİ HANGİ KANALDA?

Wembley Stadı'nda oynanacak FA Cup Final mücadelesi, TSİ 17.00'de başlayacak ve Tivibu Spor 1'den canlı yayınlanacak. Buna göre FA Cup Manchester City - Manchester United maçı Tivibu Spor 1'den canlı olarak izlenebilmektedir.

FA Cup'ı Manchester United 12 kez kazanırken bu kupayı en son 2015-2016 sezonunda havaya kaldırma başarısı gösterdi. Manchester City ise FA Cup'ı 7 kez müzesine götürürken geçen sezon da bu kupayı kazanmıştı.