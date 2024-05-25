Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi

EVREN DEMİRDAŞ

(ELAZIĞ)- Elazığ'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından deprem köy konutları için ihaleye çıkıldı. 21/B usulüne göre yapılan ihalede konutların yüksek fiyatlarla ihale edilmesi sonucu kamunun zarar ettiğini ifade eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yetkililere tepki göstererek ihalelerin gözden geçirilmesi talep etmişti. Tepkilerin ardından 300 konut yapımını kapsayan iki ihalenin iptal edildiği öğrenildi.

Elazığ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü 21/B (Pazarlık) usulüyle bin 200 hafif çelik köy konutu yapım ihalesini gerçekleştirdi. Yapılan ihalelerde konut ihalelerindeki fiyat farkları dikkati çekti. 200 konut yapımı için en uygun teklif 457 milyon 654 bin 321 lira olurken, 300 konut için verilen teklifler arasında ciddi farklılıklar görüldü. Bir ihalede 300 konut için en uygun teklif 913 milyon 191 bin 95 lira iken, başka bir ihalede bu rakam 909 milyon 800 bin lira oldu. Bu durum, birim fiyat bağlamında ciddi farklılıkların ortaya çıkmasına neden oldu.

YÜKSEK FİYATLI İKİ İHALE İPTAL EDİLDİ

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, dün yaptığı açıklamada, "Hafif Çelik konutların 1 adeti rekabet olan işte 2 milyon 288 bin TL olurken aynı nitelikte olan diğer bir konut yapımı 3 milyon 44 bin TL'ye ihale ediliyor. Aradaki farkın konut başına yaklaşık 756 bin TL. İhale edilen 300 adet konut ihalesinde aradaki toplam tutar 226 milyon TL. Konut sahibi olmak isteyen bir vatandaşımız 3 milyon 44 bin TL'ye ev sahibi olurken başka bir vatandaşımız ise 2 milyon 288 bin TL'ye ev sahibi olacak kaldı ki burada devletin bütçesinden yaklaşık 448 milyon zarar edecek" ifadelerini kullanmıştı.

Tepkilerin ardından gerçekleşen ihalelerle ilgili iptal kararları çıktı. Meridyen Konut Mühendislik ve Baylaz İnşaat ortaklığının aldığı 921 milyon 966 bin 753 TL'lik 300 adet hafif çelik konut yapım işi ve Dicle Proje İnşaat'ın aldığı 924 milyon 450 bin 759 TL'lik 300 adet hafif çelik konut yapım işi ihalelerinin yüksek fiyatlarla yapıldığı gerekçesiyle iptal edildiği öğrenildi.