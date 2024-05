Jon Bon Jovi'nin oğluyla evlenen Millie Bobby Brown kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Millie Bobby Brown, aynı zamanda genç yaşta bir moda ikonu haline geldi ve çeşitli markalarla iş birlikleri yaptı. 2020'de kendi güzellik markası Florence by Mills'i kurdu. Ayrıca 2019'da Godzilla: King of the Monsters ve 2021'de Godzilla vs. Kong gibi büyük bütçeli filmlerde de rol aldı. Hem oyunculuk kariyerinde hem de girişimcilik alanında önemli başarılara imza atan Millie Bobby Brown, hayranlarının gönlünde taht kurmaya devam ediyor.

MİLLİE BOBBY BROWN KİMDİR?

Millie Bobby Brown, 19 Şubat 2004 tarihinde İspanya'nın Marbella kentinde doğdu. İngiliz oyuncu ve yapımcı olarak tanınan Brown, Netflix yapımı bilimkurgu dizisi Stranger Things'de (2016-günümüz) canlandırdığı Eleven karakteriyle büyük bir çıkış yaptı. Bu rolüyle iki kez Primetime Emmy Ödülü'ne aday gösterildi. Aynı zamanda Godzilla II: Canavarlar Kralı (2019) ve devam filmi Godzilla vs. Kong (2021) gibi önemli yapımlarda da rol aldı. Enola Holmes (2020) ve Enola Holmes 2 (2022) filmlerinde başrol oynadı ve filmlerin yapımcılığını üstlendi. 2018'de Time 100 listesinde dünyanın en etkili 100 insanı arasında gösterildi. Aynı yıl UNICEF İyi Niyet Elçisi seçildi ve bu görevi üstlenen en genç kişi oldu. 2019'da kendi kozmetik markası olan Florence by Mills'i hayata geçirdi.

Millie Bobby Brown, dört yaşına geldiğinde ailesiyle birlikte İngiltere'nin Dorset bölgesine taşındı. Genç oyuncunun yeteneği fark edildiğinde ailesi, o daha sekiz yaşındayken Florida'ya taşındı. Şu an zamanını Londra ve Atlanta'daki evleri arasında paylaşıyor.

Nisan 2023'te, 2021'den beri ilişki içerisinde olduğu müzisyen Jon Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi ile nişanlandı. Millie Bobby Brown, hem oyunculuk kariyeri hem de sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken bir genç yetenek olarak ön plana çıkıyor.

MİLLİE BOBBY BROWN FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Millie Bobby Brown, tanınmış bir oyuncu ve aynı zamanda yapımcıdır. İşte onun oynadığı bazı filmler ve diziler:

Stranger Things (2016-günümüz): Bu Netflix yapımı bilim kurgu dizisinde Eleven karakterini canlandırdı ve bu rolüyle iki kez Primetime Emmy Ödülü'ne aday gösterildi.

Godzilla II: Canavarlar Kralı (2019): Bu bilim kurgu ve aksiyon filmi, Millie Bobby Brown'ın rol aldığı yapımlardan biridir.

G o dzilla vs. Kong (2021): Devam filmi olan bu aksiyon ve bilim kurgu filmi de Millie Bobby Brown'ın filmografisinde yer alıyor.

Enola Holmes (2020): Bu macera, gizem ve suç türündeki filmde başrolü oynadı. Enola Holmes, ünlü dedektif Sherlock Holmes'un kız kardeşi olarak hikâyede yer alıyor.

Once Upon a Time in Wonderland (2013-2014): Bu fantastik dizi filminde Genç Alice karakterini canlandırdı.

Millie Bobby Brown'ın gelecekteki projelerini takip etmek isterseniz, Enola Holmes 3 ve The Electric State gibi projeleri bekleyebilirsiniz.