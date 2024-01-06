6-7 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6-7 Ocak Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt elektrik kesintisi, Bağcılar elektrik kesintisi, Küçükçekmece elektrik kesintisi, Pendik elektrik kesintisi ve Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri ilçelerine göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 118., 136., 140., 155., 156., 157., 158. sk bölgelerinde 06/01/2024 09:00:00 - 06/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 13.YOL, 15.YOL sk bölgelerinde 06/01/2024 17:00:00 - 06/01/2024 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 814., 817., 826., 827., 828., 829., FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 06/01/2024 11:00:00 - 06/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.EREN, 1.ORTA, 3.GÜVEN, BAĞLAR, IŞIK, ÜLKÜ, ÜMİT, ŞENGEL sk / KEMALPAŞA mah 1.TURNA, 2. ÜZÜM, 2.MURAT, 2.PEHLİVAN, 3.CAN, 4.YILDIRIM, AKINCI, BAĞLAR, ERSÖZ, NEBİOĞLU, ÖZCAN sk / SULTAN MURAT mah 1.ÖZDEMİR, KÖPRÜ sk bölgelerinde 06/01/2024 00:01:00 - 06/01/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah HALKALI, KESKİN, SADIK, ÇARŞI sk / KEMALPAŞA mah 1.TURNA, 1.ÖZBEY, 1804., 3.CAN, AKINCI, BAĞLAR, EMEKLİ, ERKİN, HALKALI, NEBİOĞLU sk bölgelerinde 06/01/2024 00:01:00 - 06/01/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.