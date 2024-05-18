Üye Girişi
Haberler

Amasya kral et entegre merkezi olayı ne? Et entegre merkezinde ne oldu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Suluova ilçesindeki bir et entegre tesisinde büyükbaş hayvana bıçak ve baltayla eziyet eden ve gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Amasya kral et entegre merkezi olayı ne? Et entegre merkezinde ne oldu?

Amasya'da bir et entegre tesisinde çekilen vahşet görüntüleri infiale yol açtı. Büyükbaş hayvana bıçak ve baltayla eziyet eden ve gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Amasya kral et entegre merkezi olayı ne? Et entegre merkezinde ne oldu?

AMASYA ET ENTEGRE MERKEZİNDE NE OLDU?

Amasya'nın Suluova ilçesinde faaliyet gösteren Kral Et Entegre tesisinde yaşanan vahşetin görüntülerinin sosyal medyada yayılması sonrası jandarma ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Tesisteki incelemeler sonrası İ.T., N.T., H.S., E.Ç. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı.

ŞAHISLAR TUTUKLANDI MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hayvana eziyet eden şahıslara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gözaltına alınan 5 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Tunç paylaşımında "Amasya'nın Suluova ilçesindeki bir et entegre tesisinde, kesim öncesi büyükbaş hayvana eziyet edilmesi asla kabul edilebilir bir durum değildir. Olayın hemen ardından Suluova Cumhuriyet Başsavcılığınca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesi gereğince soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanmıştır." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Suluova Amasya 3.Sayfa Gündem Yerel Yaşam Haberler

Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı

Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı

 CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?

CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?

 Bahçeli, paşalardan birinin aftan yararlanmasına itiraz etti: Ben olsam çıkarmazdım

Bahçeli, paşalardan birinin aftan yararlanmasına itiraz etti: Ben olsam çıkarmazdım

 Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı

Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title