Amasya kral et entegre merkezi olayı ne? Et entegre merkezinde ne oldu?

Amasya'da bir et entegre tesisinde çekilen vahşet görüntüleri infiale yol açtı. Büyükbaş hayvana bıçak ve baltayla eziyet eden ve gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Amasya kral et entegre merkezi olayı ne? Et entegre merkezinde ne oldu?

AMASYA ET ENTEGRE MERKEZİNDE NE OLDU?

Amasya'nın Suluova ilçesinde faaliyet gösteren Kral Et Entegre tesisinde yaşanan vahşetin görüntülerinin sosyal medyada yayılması sonrası jandarma ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Tesisteki incelemeler sonrası İ.T., N.T., H.S., E.Ç. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı.

ŞAHISLAR TUTUKLANDI MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hayvana eziyet eden şahıslara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gözaltına alınan 5 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Tunç paylaşımında "Amasya'nın Suluova ilçesindeki bir et entegre tesisinde, kesim öncesi büyükbaş hayvana eziyet edilmesi asla kabul edilebilir bir durum değildir. Olayın hemen ardından Suluova Cumhuriyet Başsavcılığınca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesi gereğince soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanmıştır." dedi.