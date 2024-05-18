SÜPER LİG'e veda eden takımlar! #9917 Hangi takımlar Süper Lig'e veda etti?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Ankaragücü ile golsüz berabere kalan Pendikspor ile Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti. SÜPER LİG'e veda eden takımlar! hangi takımlar Süper Lig'e veda etti?

SÜPER LİG'E HANGİ TAKIMLAR VEDA ETTİ?

Trendyol Süper Lig'de 37. hafta maçlarının ardından 2 takımın küme düşmesi kesinleşti.

HANGİ TAKIMLAR SÜPER LİG'E VEDA ETTİ?

Deplasmanda Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Siltaş Yapı Pendikspor ve konuk olduğu Gaziantep FK'ya 3-1 kaybeden VavaCars Fatih Karagümrük'ün ligin bitimine 1 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Mondihome Kayserispor ve Yılport Samsunspor'un ise ligde kalması kesinleşti.

Öte yandan Trabzonspor, ligi 3. sırada bitirmeyi garantiledi.