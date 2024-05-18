19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için İstanbul'da düzenlenecek etkinlikler merak konusu oldu. Vatandaşlar, bu özel günde hangi etkinliklerin yapılacağını araştırıyor. 19 MAYIS ETKİNLİKLERİ İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs etkinlikleri ne olacak? 19 Mayıs'ta ücretsiz konser etkinlikleri!

19 MAYIS'TA İSTANBUL'DA ETKİNLİK OLACAK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkuyla kutlayacağı birçok ücretsiz konser olacak.

İSTANBUL ETKİNLİK TAKVİMİ

Emir Can İğrek 19 Mayıs'ta Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde konser verecek.

Tuğba Yurt 19 Mayıs'ta Kartal'da konser verecek.

Can Bonomo 19 Mayıs'ta Kanyon'da konser verecek.

Hadise 19 Mayıs'ta Barbaros Meydanı'nda konser verecek.

Murda 19 Mayıs'ta Barbaros Meydan'ında konser verecek.

İZMİR ETKİNLİK TAKVİMİ

İkram Saatlerimiz

09:30-10:30Kahvaltı / Çorba

13:00-14:00 Öğle Yemeği

18:00-19:00 Akşam Yemeği

Atölye ve Sosyal Etkinlik Programı 10:00-19:00

İzBB Kent Konseyi Gençlik Meclisi

Ayrımcılık Karşıtı Kutu Oyunu - İzBB Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü

Barista Atölyesi-Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü

Seramik Atölyesi-Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü

Gençlerle Rezilyans Temalı Atölye – Sosyal Projeler ve Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü

Kumaş Çanta Boyama Atölyesi-Çocuk Belediyesi Şube Müdürlüğü

Spor Etkinlikleri Programı 9:30:00-19:00

Zumba/Dans Etkinliği

Ayak Tenisi

3'lük Atış Turnuvası

Halat çekme

Masa Tenisi Turnuvası

Satranç Turnuvası

Tüm gün etkinlikleri:

Tenis, Langırt, Masa Tenisi, Basketbol, Voleybol

Kültür Sanat ve Gece Etkinlik Programı

13:00-20:00 İzmir Art VR Gözlüğü Etkinliği

19:30-24:00 Sahne Gençlerin

3 Farklı Öğrenci Topluluğu Konseri

Deniz Etkinliği 10:00-17:00 saatleri arasında saat başı servisle sağlanacaktır.

19 MAYIS'TA HANGİ SANATÇI NEREDE KONSER VERECEK 2024?

19 Mayıs'ta ücretsiz konser verecek olan sanatçılar gündeme geliyor. Bununla birlikte, büyükşehirlerin konser takvimi yeni oluşmakta. İstanbul'da 19 Mayıs Pazar günü, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konseri" verecektir.