19 MAYIS ETKİNLİKLERİ İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs etkinlikleri ne olacak? 19 Mayıs'ta ücretsiz konser etkinlikleri!
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'de çeşitli konserler düzenlenecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan bu etkinlikler, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Detaylar henüz açıklanmış değil ancak birçok sanatçının sahne alacağı belirtiliyor.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için İstanbul'da düzenlenecek etkinlikler merak konusu oldu. Vatandaşlar, bu özel günde hangi etkinliklerin yapılacağını araştırıyor. 19 MAYIS ETKİNLİKLERİ İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs etkinlikleri ne olacak? 19 Mayıs'ta ücretsiz konser etkinlikleri!
19 MAYIS'TA İSTANBUL'DA ETKİNLİK OLACAK MI?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkuyla kutlayacağı birçok ücretsiz konser olacak.
İSTANBUL ETKİNLİK TAKVİMİ
- Emir Can İğrek 19 Mayıs'ta Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde konser verecek.
- Tuğba Yurt 19 Mayıs'ta Kartal'da konser verecek.
- Can Bonomo 19 Mayıs'ta Kanyon'da konser verecek.
- Hadise 19 Mayıs'ta Barbaros Meydanı'nda konser verecek.
- Murda 19 Mayıs'ta Barbaros Meydan'ında konser verecek.
İZMİR ETKİNLİK TAKVİMİ
İkram Saatlerimiz
09:30-10:30Kahvaltı / Çorba
13:00-14:00 Öğle Yemeği
18:00-19:00 Akşam Yemeği
Atölye ve Sosyal Etkinlik Programı 10:00-19:00
İzBB Kent Konseyi Gençlik Meclisi
Ayrımcılık Karşıtı Kutu Oyunu - İzBB Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü
Barista Atölyesi-Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü
Seramik Atölyesi-Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü
Gençlerle Rezilyans Temalı Atölye – Sosyal Projeler ve Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü
Kumaş Çanta Boyama Atölyesi-Çocuk Belediyesi Şube Müdürlüğü
Spor Etkinlikleri Programı 9:30:00-19:00
Zumba/Dans Etkinliği
Ayak Tenisi
3'lük Atış Turnuvası
Halat çekme
Masa Tenisi Turnuvası
Satranç Turnuvası
Tüm gün etkinlikleri:
Tenis, Langırt, Masa Tenisi, Basketbol, Voleybol
Kültür Sanat ve Gece Etkinlik Programı
13:00-20:00 İzmir Art VR Gözlüğü Etkinliği
19:30-24:00 Sahne Gençlerin
3 Farklı Öğrenci Topluluğu Konseri
Deniz Etkinliği 10:00-17:00 saatleri arasında saat başı servisle sağlanacaktır.
19 MAYIS'TA HANGİ SANATÇI NEREDE KONSER VERECEK 2024?
19 Mayıs'ta ücretsiz konser verecek olan sanatçılar gündeme geliyor. Bununla birlikte, büyükşehirlerin konser takvimi yeni oluşmakta. İstanbul'da 19 Mayıs Pazar günü, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konseri" verecektir.