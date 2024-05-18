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BEŞİKTAŞ- HATAYSPOR MAÇI CANLI ANLATIM #9917 Beşiktaş- Hatayspor maçı canlı (HD) izle

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Beşiktaş ve Hatayspor arasında oynanacak olan futbol maçının canlı anlatımı ve HD izleme seçenekleri hakkında bilgiler sunulmaktadır. Maçın sonuçları ve önemli anları canlı olarak takip edilebilecek.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasıbda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başladı. BeIN Sports 2'den canlı yayınlanacak olan karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetiyor. VAR hakemi olarak da Portekizli Gustavo Correira görev yapıyor. BEŞİKTAŞ- HATAYSPOR MAÇI CANLI ANLATIM Beşiktaş- Hatayspor maçı canlı (HD) izle

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Masuaku, Colley, Tayyip Talha, Svensson, Al-Musrati, Demir Ege, Semih, Chamberlain, Rashica, Cenk.

Hatayspor: Bekaj, Cemali, Burak, Kilama, Kamil Ahmet, Massanga, Dele-Bashiru, Boudjemaa, Fernandes, Rui Pedro, Strandberg.

CANLI ANLATIM

1' Beşiktaş-Hatayspor maçı başladı.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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