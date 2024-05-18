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Survivor CANLI izle! #128250 18 Mayıs Cumartesi TV8 Survivor HD izleme linki var mı?

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18 Mayıs Cumartesi günü TV8'de yayınlanacak olan Survivor programının canlı izleme linki merak konusu oldu. İzleyiciler, heyecan dolu yarışmayı kaçırmamak için canlı izleme linkini araştırıyorlar.

Survivor All Star heyecan dolu bir şekilde devam ediyor. Survivor 2024 All Star'da yeni haftanın kaptanları ve takımları belirlendi. En iyi süreyi yapan Atakan ve Seda haftanın kaptanları oldu. İzleyenler, bu akşamki Survivor yeni bölümünün linkini araştırıyor. Survivor CANLI izle! 18 Mayıs Cumartesi TV8 Survivor HD izleme linki var mı?

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Atakan, Merve, Yunus Emre, Nefise, Hilmi Cem, Nagihan

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Seda, Ogeday, Damla Can, Özgür, Batuhan

Survivor CANLI izle! #128250 18 Mayıs Cumartesi TV8 Survivor HD izleme linki var mı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yeni kaptanlar ve yeni takımlar elemenin ardından ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor eleme adayı, geçen hafta da düelloya çıkan Merve oldu.

Survivor CANLI izle! #128250 18 Mayıs Cumartesi TV8 Survivor HD izleme linki var mı?

SURVIVOR CANLI İZLE

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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