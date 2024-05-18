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Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman? Galatasaray- Fenerbahçe maçı saat kaçta, nerede?

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Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki heyecanla beklenen maçın tarihi ve saati merak konusu oldu. İki büyük takımın karşılaşması futbol severler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 99 puanla zirvede yer alıyor.Peki, Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman? Galatasaray- Fenerbahçe maçı saat kaçta, nerede?

GALATASARAY- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak.

Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman? Galatasaray- Fenerbahçe maçı saat kaçta, nerede?

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN KAÇINCI MAÇI?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 399 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 148 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 1'i hükmen olmak üzere 128 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 123 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 540 golüne, Aslan 496 golle karşılık verdi.

Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman? Galatasaray- Fenerbahçe maçı saat kaçta, nerede?

GALATASARAY- FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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