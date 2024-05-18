Rizespor - Kasımpaşa maçı canlı izle! #9917 Rizespor- Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?
Türkiye Süper Ligi'nde bu haftanın en önemli maçlarından biri olan Rizespor - Kasımpaşa karşılaşması, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. İki takımın da ligdeki konumları ve hedefleri göz önüne alındığında, maçın oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçmesi bekleniyor. Maçın sonucu hem ligdeki yerlerini hem de gelecek haftaların stratejilerini belirleyecek.
Trendyol Süper Lig'in 37 hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ligin son bölümünde formunda düşüş yaşayan ev sahibi ekip, bu sezon taraftarı önündeki son maçına çıkacak. Çaykur Rizespor bu maç öncesinde ligde 49 puanla 9. sırada bulunuyor. Kasımpaşa ise 52 puanla 6. sırada yer alıyor.
RİZESPOR- KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?
Rizespor- Kasımpaşa maçı bu akşam saat 19:00'da oynanacak.
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri
Çaykur Rizespor: Tarık, Muhammet Taha, Mocsi, Anıl, Halil İbrahim, Shelvey, Muammer, Akintola, Olawoyin, Zeqiri, Gaich.
Kasımpaşa: Gianniotis, Gökan, Porozo, Omeruo, Ben Ouanes, Sadiku, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan, Nuno Da Costa.