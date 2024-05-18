20 bin sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman? Sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları ne zaman, nereden yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için beklenen başvuru duyurusunu yayımladı. Bakanlık açıklamasında başvuruların 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacağı belirtildi. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman? Sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları ne zaman, nereden yapılacak?

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Öğretmen adayları başvuru sürecinde atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri ili seçecek.

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN OLACAK?

Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylarla bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih başvurusuyla atama ve göreve başlama açıklamaları, sözlü sınavların sona ermesi ve sonuçlarının ilanının ardından yapılacak.