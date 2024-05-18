GALATASARAY- FENERBAHÇE maçının hakemi kim olacak? Galatasaray- Fenerbahçe derbisi ne zaman? #9917

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 99 puanla zirvede yer alıyor. GALATASARAY- FENERBAHÇE maçının hakemi kim? Galatasaray- Fenerbahçe derbisi ne zaman?

GALATASARAY- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak.

GALATASARAY- FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.