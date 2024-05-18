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GALATASARAY- FENERBAHÇE maçının hakemi kim olacak? Galatasaray- Fenerbahçe derbisi ne zaman? #9917

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Türkiye'nin en büyük futbol rekabetlerinden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi merak konusu oldu. Bu önemli maçı yönetecek hakem, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 99 puanla zirvede yer alıyor. GALATASARAY- FENERBAHÇE maçının hakemi kim? Galatasaray- Fenerbahçe derbisi ne zaman?

GALATASARAY- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak.

GALATASARAY- FENERBAHÇE maçının hakemi kim olacak? Galatasaray- Fenerbahçe derbisi ne zaman? #9917

GALATASARAY- FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

GALATASARAY- FENERBAHÇE maçının hakemi kim olacak? Galatasaray- Fenerbahçe derbisi ne zaman? #9917

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Trendyol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Türkiye Futbol Gündem Spor Haberler

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