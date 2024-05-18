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Halil Umut Meler de alıştı artık! Öfkeden gözü dönen başkan sahaya atladı, durdurmak kolay olmadı

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Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı kulüpte forma giyen Nazon, karnına attığı yumruk sonrasında kırmızı kart gördü. Kayseri temsilcisinin başkanı Ali Çamlı, bu kart sonrası çılgına dönerken, maç oynandığı esnada saha kenarına geldi ve karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e tepki gösterdi. Emniyet güçleri, Çamlı'nın oyun alanına girmesine izin vermedi. Mücadele 10 dakikalık aranın ardından devam edebildi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımın başkanı Ali Çamlı, futbolcusuna gösterilen kırmızı kart sonrasında çılgına döndü.

KAYSERİSPOR 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, Ev sahibi takımdan Nazon, Konyaspor'un serbest vuruş kullanacağı sırada Konyalı oyuncu Uğurcan Yazgılı'nın karnına yumruk attı. VAR'da pozisyonu inceleyen Halil Umut Meler, Nazon'a 18. dakikada kırmızı kart gösterdi.

Halil Umut Meler de alıştı artık! Öfkeden gözü dönen başkan sahaya atladı, durdurmak kolay olmadı

BAŞKAN SAHAYA GİRDİ

Ka Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz ve Kayserispor Başkanı Ali Çamlı karara sert tepki gösterdi. Ali Çamlı yedek kulübesine kadar geldi ve sahaya girmeye çalıştı. Çamlı'nın oyun alanına girmesine emniyet güçleri izin vermedi.

Halil Umut Meler de alıştı artık! Öfkeden gözü dönen başkan sahaya atladı, durdurmak kolay olmadı

OYUN 10 DAKİKA DURDU

Kayserispor tribünleri de kırmızı karta yoğun şekilde itiraz etti. Polis güçleri, Kayserispor yedek kulübesi ve tribünleri önüne emniyet şeridi çekti. Mücadele 10 dakikalık aranın ardından devam edebildi.

HAKEM MELER, DAHA ÖNCE YUMRUK YEMİŞTİ

Kayserispor- Konyaspor maçının hakemi Halil Umut Meler, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan yumruk yemişti. Bu olay, kamuouyunda geniş yankı uyandırmıştı.

İşte o anlar;

Kayserispor başkanı Ali Çamlı, kırmızı kart sonrası sahaya girdiGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Kayserispor başkanı Ali Çamlı, kırmızı kart sonrası sahaya girdi

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Halil Umut Meler Kayserispor Ali Çamlı Konyaspor Kayseri Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (4)

JokerAllame:

zamanında dedik Ankaragücü başkanı haklıydı

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ekrem celebi :

bunun neyıne ıtıraz edıyorsun kardesım adam resmen yumruk attı caktırmadan ama var devreye gırdı..bıraz onurunuzla mucadele edın haksızlıgı takım olarak sız karsı cıkın yapılan yanlışa yanlış deyın futbolun guzellıklerını alın cırkınlıklerını değil..malesef turkıyede futbol cıfkeflıkle yonetılıyor

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Murat Yıldırım:

Tff bir an önce gitmeli işin ehli eski futbolcular gelmeli.

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Abdulhak Myradow:

Bu futbol sahası UFC sahsına döndü.

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