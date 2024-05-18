19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Şiirleri 2-3-4 kıtalık şiirler
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için yazılmış 2-3-4 kıtalık şiirler paylaşıldı. Bu özel günde, Atatürk'ü ve gençliği onurlandırmak için yazılan şiirler, milli bayramın anlam ve önemini bir kez daha vurguluyor.
Büyük Önder Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışını kutlamanın coşkusunu yaşıyoruz. 19 Mayıs Türk gençliğine armağan edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirleri, sözleri ve resimli mesajları haberimizde derledik.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Şiirleri
Ülkemizin tarihi açısından en önemli günlerden biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için yazılmış birbirinden duygulu şiir bulunmaktadır. Birkaç örneğini sunduğumuz 19 Mayıs şiirlerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
19 Mayıs Ondokuz Mayıs
Şiddetle gelmişti, dört yandan vurgun,
Hem bıkkındı millet, hem de çok yorgun.
Kimi gafletteydi, kimisi dargın,
Bir sen uyanıktın, bir sen Atatürk.
İstanbul'dan kalktın, Samsun'a vardın,
Sonra Erzurum'da otağı kurdun.
Kanayan yarayı, Sivas'ta sardın,
Amasya'dan emir ver, sen Atatürk.
Ondokuz Mayıs'tır, doğum günümüz,
Yayıldı dünyaya Türklük ünümüz.
Gençliğe armağan, bu düğünümüz,
Mutlu kutlanıyor bil, sen Atatürk.
"Devlet millet için vardır."diyordun,
"Millet vatan için var" biliyordun.
Uğruna can feda, bir ülke kurdun,
Onunla bir ömür sür, sen Atatürk.
Her Ondokuz Mayıs, anarız seni,
Kula kulluk bitti, olduk medeni.
Bu pırıltıların, sensin nedeni,
Kaldırıp başını, görsen Atatürk.
19 Mayıs 1919 Samsun'a
Karanlık çökmüşken vatan üstüne,
Batmayan bir güneş doğdu Samsun'dan.
O,sabah kükredi bu ulus yine,
Batmayan bir güneş doğdu Samsun'dan.
Hiç bir düşman emeline ermedi,
Yüce Atam buna izin vermedi,
Bu topraklar böyle tarih görmedi,
Batmayan bir güneş doğdu Samsun'dan
Aziz Atam; her ilkene sığındık,
Bugün değil,seni her zaman andık.
On dokuz mayısa böyle inandık
Batmayan bir güneş doğdu Samsun'dan.
Türk gençliği vatan için gelecek
On dokuz mayıslar hiç bitmeyecek
O gün doğan güneş hiç batmayacak
Batmayan bir güneş doğdu Samsun'dan.
Cihana yayılan asil ünündür,
Türk'ün özgürlüğü gerçek şanındır,
Atam! ...bu gün senin doğum günündür
Batmayan bir güneş doğdu Samsun'dan.
Mahmut Çelikgün'üm; bu günü kutlar,
Samsun'da yeşerdi, solmaz umutlar,
Dolaşsın dert değil,kara bulutlar.
Batmayan bir güneş doğdu Samsun'dan.
ATATÜRK ve 19 Mayıs
O bir güneş'ti
19 Mayıs 1919'da doğdu
Anadolu'nun bağrına
TÜRK'ün onurunu koydu
Adı-sanı ATATÜRK'TÜ...
O bir sipahi idi
Şaha kaldırmıştı ulusunu
Atının ayakları altındaydı
Yedi düvelin ordusu
Türk'ün solmaz gururuydu
Adı-sanı ATATÜRK'TÜ....
O bir öğretmendi
Sınıfı masası yoktu
Anadolu kara tahtası
Bakışları yazısı oldu
İlmin irfanın doğuşuydu
Adı-sanı ATATÜRK'TÜ...
O bir devrimciydi
Devireceklerini sıraya koydu
Birer birer tüm hayalleri gerçek oldu
Köle Osmanlıdan başı dik
Bir ulus doğurdu ki onun
Adı-sanı ATATÜRK'TÜ...