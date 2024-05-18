19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Şiirleri 2-3-4 kıtalık şiirler

Büyük Önder Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışını kutlamanın coşkusunu yaşıyoruz. 19 Mayıs Türk gençliğine armağan edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirleri, sözleri ve resimli mesajları haberimizde derledik.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Şiirleri

Ülkemizin tarihi açısından en önemli günlerden biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için yazılmış birbirinden duygulu şiir bulunmaktadır. Birkaç örneğini sunduğumuz 19 Mayıs şiirlerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

19 Mayıs Ondokuz Mayıs

Şiddetle gelmişti, dört yandan vurgun,

Hem bıkkındı millet, hem de çok yorgun.

Kimi gafletteydi, kimisi dargın,

Bir sen uyanıktın, bir sen Atatürk.

İstanbul'dan kalktın, Samsun'a vardın,

Sonra Erzurum'da otağı kurdun.

Kanayan yarayı, Sivas'ta sardın,

Amasya'dan emir ver, sen Atatürk.

Ondokuz Mayıs'tır, doğum günümüz,

Yayıldı dünyaya Türklük ünümüz.

Gençliğe armağan, bu düğünümüz,

Mutlu kutlanıyor bil, sen Atatürk.

"Devlet millet için vardır."diyordun,

"Millet vatan için var" biliyordun.

Uğruna can feda, bir ülke kurdun,

Onunla bir ömür sür, sen Atatürk.

Her Ondokuz Mayıs, anarız seni,

Kula kulluk bitti, olduk medeni.

Bu pırıltıların, sensin nedeni,

Kaldırıp başını, görsen Atatürk.

19 Mayıs 1919 Samsun'a



Karanlık çökmüşken vatan üstüne,

Batmayan bir güneş doğdu Samsun'dan.

O,sabah kükredi bu ulus yine,

Batmayan bir güneş doğdu Samsun'dan.

Hiç bir düşman emeline ermedi,

Yüce Atam buna izin vermedi,

Bu topraklar böyle tarih görmedi,

Batmayan bir güneş doğdu Samsun'dan

Aziz Atam; her ilkene sığındık,

Bugün değil,seni her zaman andık.

On dokuz mayısa böyle inandık

Batmayan bir güneş doğdu Samsun'dan.

Türk gençliği vatan için gelecek

On dokuz mayıslar hiç bitmeyecek

O gün doğan güneş hiç batmayacak

Batmayan bir güneş doğdu Samsun'dan.

Cihana yayılan asil ünündür,

Türk'ün özgürlüğü gerçek şanındır,

Atam! ...bu gün senin doğum günündür

Batmayan bir güneş doğdu Samsun'dan.

Mahmut Çelikgün'üm; bu günü kutlar,

Samsun'da yeşerdi, solmaz umutlar,

Dolaşsın dert değil,kara bulutlar.

Batmayan bir güneş doğdu Samsun'dan.





ATATÜRK ve 19 Mayıs

O bir güneş'ti

19 Mayıs 1919'da doğdu

Anadolu'nun bağrına

TÜRK'ün onurunu koydu

Adı-sanı ATATÜRK'TÜ...

O bir sipahi idi

Şaha kaldırmıştı ulusunu

Atının ayakları altındaydı

Yedi düvelin ordusu

Türk'ün solmaz gururuydu

Adı-sanı ATATÜRK'TÜ....

O bir öğretmendi

Sınıfı masası yoktu

Anadolu kara tahtası

Bakışları yazısı oldu

İlmin irfanın doğuşuydu

Adı-sanı ATATÜRK'TÜ...

O bir devrimciydi

Devireceklerini sıraya koydu

Birer birer tüm hayalleri gerçek oldu

Köle Osmanlıdan başı dik

Bir ulus doğurdu ki onun

Adı-sanı ATATÜRK'TÜ...