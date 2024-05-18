Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti. Ankaragücü ile golsüz berabere kalan Pendikspor'un ise ligde kalmak için mucizeye ihtiyacı var. İstanbul temsilcisi matematiksel olarak küme düşmese bile son çıkacağı maçta 26 farklı galibiyet almak zorunda.
Trendyol Süper Lig'de 37. hafta maçlarının ardından İstanbulspor'dan sonra 1 takımın daha küme düşmesi kesinleşti.
KARAGÜMRÜK VEDA ETTİ
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep Fk'ya 3-1 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük, İstanbulspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.
PENDİKSPOR'A MUCİZE GEREKİYOR
Siltaş Yapı Pendikspor ise MKE Ankaragücü ile 0-0'lık skorla berabere kaldı ve kümede kalma ihtimalini mucizelere bıraktı. İstanbul temsilcisi matematiksel olarak küme düşmese bile son çıkacağı maçta 26 farklı galibiyete ihtiyacı olacak. İstanbul ekibi, ligin son haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ve Atakaş Hatayspor'un puan kaybetmesini ve -4 averajlı MKE Ankaragücü'nün yenilmesini bekleyecek. -30 averajlı İstanbul ekibinin, tüm bu senaryoların gerçekleşmesi halinde bile son maçta Gaziantep FK ile oynayacağı mücadelede 26 farklı galibiyet alması gerekecek.
PUAN DURUMU (37. HAFTA)
14- Gaziantep FK: 41 puan/-8 averaj
15- Konyaspor: 41 puan/-11 averaj
16- Ankaragücü: 40 puan/-4 averaj
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17- Hatayspor: 38 puan/-9 averaj
18- Karagümrük: 37 puan/-5 averaj
19- Pendikspor: 37 puan/-30 averaj
20- İstanbulspor: 16 puan/-47 averaj