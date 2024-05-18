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Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti. Ankaragücü ile golsüz berabere kalan Pendikspor'un ise ligde kalmak için mucizeye ihtiyacı var. İstanbul temsilcisi matematiksel olarak küme düşmese bile son çıkacağı maçta 26 farklı galibiyet almak zorunda.

Trendyol Süper Lig'de 37. hafta maçlarının ardından İstanbulspor'dan sonra 1 takımın daha küme düşmesi kesinleşti.

KARAGÜMRÜK VEDA ETTİ

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep Fk'ya 3-1 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük, İstanbulspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.

Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti

PENDİKSPOR'A MUCİZE GEREKİYOR

Siltaş Yapı Pendikspor ise MKE Ankaragücü ile 0-0'lık skorla berabere kaldı ve kümede kalma ihtimalini mucizelere bıraktı. İstanbul temsilcisi matematiksel olarak küme düşmese bile son çıkacağı maçta 26 farklı galibiyete ihtiyacı olacak. İstanbul ekibi, ligin son haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ve Atakaş Hatayspor'un puan kaybetmesini ve -4 averajlı MKE Ankaragücü'nün yenilmesini bekleyecek. -30 averajlı İstanbul ekibinin, tüm bu senaryoların gerçekleşmesi halinde bile son maçta Gaziantep FK ile oynayacağı mücadelede 26 farklı galibiyet alması gerekecek.

Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti

PUAN DURUMU (37. HAFTA)

14- Gaziantep FK: 41 puan/-8 averaj

15- Konyaspor: 41 puan/-11 averaj

16- Ankaragücü: 40 puan/-4 averaj

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17- Hatayspor: 38 puan/-9 averaj

18- Karagümrük: 37 puan/-5 averaj

19- Pendikspor: 37 puan/-30 averaj

20- İstanbulspor: 16 puan/-47 averaj

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük Gaziantep FK Pendikspor Ankaragücü Gaziantep İstanbul Spor Güncel Haberler

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Yorumlar (15)

Yasin ATEŞ:

3 İstanbul takımı birden düştü:)

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Ömer Biçer:

Eyüpspor geliyor bu sene, seneye de Esenler Erokspor gelecek çok yatırım yaptılar ülke futbolunun lokomotifi İstanbul dur yaşasın İstanbul takımları

yanıt8
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Azad Askan:

Amedspor geliyor ne Eyupsporu??

yanıt13
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Ömer Biçer:

Esenler seneye Tff 1.liginde birinci olur Amed olamaz

yanıt3
yanıt1
Ömer Biçer:

Azad Askan Eyüp süper lige geldi bile Amed nerede

yanıt2
yanıt1
Ali Kerem:

konya kalacak hatayda gidecek

20
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yanıtYanıtla
Mehmet Yıldız:

top yuvarlak haftaya konya GS la oynuyor kaybederse ligten düşer çünkü everaj Hatay'ın elinde

yanıt20
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Cevdet Taşkın:

herkes GS ye çalışıyor BJK son dakika atmasa Konyaspor'a haftaya 3 puan gerekecek ti şimdi beraberlikte ikiside istediğini alıyor biri şampiyon oluyor öbürü ligde kalıyor

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Köksal Çelik:

Karagümrük düştüyse menerimin gelecek sezon için garanti 6 puanı düşmüş demektir :D

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yanıtYanıtla
Cevdet Taşkın:

Fenerbahçe liyim ama GS konya berabere ikiside gayet mutlu ikiside istediğini alıyor

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