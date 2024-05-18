Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti

Trendyol Süper Lig'de 37. hafta maçlarının ardından İstanbulspor'dan sonra 1 takımın daha küme düşmesi kesinleşti.

KARAGÜMRÜK VEDA ETTİ

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep Fk'ya 3-1 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük, İstanbulspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.

PENDİKSPOR'A MUCİZE GEREKİYOR

Siltaş Yapı Pendikspor ise MKE Ankaragücü ile 0-0'lık skorla berabere kaldı ve kümede kalma ihtimalini mucizelere bıraktı. İstanbul temsilcisi matematiksel olarak küme düşmese bile son çıkacağı maçta 26 farklı galibiyete ihtiyacı olacak. İstanbul ekibi, ligin son haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ve Atakaş Hatayspor'un puan kaybetmesini ve -4 averajlı MKE Ankaragücü'nün yenilmesini bekleyecek. -30 averajlı İstanbul ekibinin, tüm bu senaryoların gerçekleşmesi halinde bile son maçta Gaziantep FK ile oynayacağı mücadelede 26 farklı galibiyet alması gerekecek.

PUAN DURUMU (37. HAFTA)

14- Gaziantep FK: 41 puan/-8 averaj

15- Konyaspor: 41 puan/-11 averaj

16- Ankaragücü: 40 puan/-4 averaj

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17- Hatayspor: 38 puan/-9 averaj

18- Karagümrük: 37 puan/-5 averaj

19- Pendikspor: 37 puan/-30 averaj

20- İstanbulspor: 16 puan/-47 averaj