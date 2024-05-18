TÜRKİYE- İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE! Türkiye- İtalya maçı (HD) izleme linki!
Türkiye ve İtalya arasında oynanacak olan voleybol maçını canlı izlemek isteyenler için HD izleme linki paylaşıldı. Bu önemli karşılaşmayı kaçırmak istemeyen voleybol severler, belirtilen link üzerinden maçı canlı ve kesintisiz bir şekilde izleyebilecekler.
Voleybol severlerin merakla beklediği VNL Şampiyonu Filenin Sultanları'nın maç takvimi açıklandı.Dün akşam ikinci maçına çıkan Filenin Sultanları Hollanda'yı 3-1 mağlup etti. Peki, Türkiye- İtalya Milletler Ligi maçı ne zaman? TÜRKİYE- İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE! Türkiye- İtalya maçı (HD) izleme linki!
TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Türkiye-İtalya Milletler Ligi maçı 18 Mayıs Cumartesi saat 20:00'de başlayacak.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ
Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:
1.Hafta – Antalya/Türkiye
15 Mayıs 2024 20.00 / Japonya-Türkiye
16 Mayıs 2024 20.00 / Hollanda-Türkiye
18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye
19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye
2.Hafta – Arlington-Teksas/Amerika
29 Mayıs 2024 22.30 / Almanya-Türkiye
31 Mayıs 2024 03.30 / Sırbistan-Türkiye
1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye
2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye
3.Hafta – Hong Kong/Çin
12 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Tayland
13 Haziran 2024 15.30 / Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
15 Haziran 2024 15.30 / Çin-Türkiye
16 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Brezilya