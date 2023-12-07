200 TL değişti mi? Sorusu, gündemde yer almakta olan haberlerin ardından birçok vatandaş tarafından merak edilmekte olan bir konu oldu. Merkez Bankası yeni 200 TL'leri tedavüle sürdü. Duyuruda, 1211 sayılı Kanun'un TCMB'ye verdiği yetkiye dayanarak E9 Emisyon Grubu VII. tertip 200 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceği bildirildi. Peki, 200 TL değişti mi? 200 TL'lik banknotlar neden değişti? 200 TL'lik banknotlar yenilendi mi?

200 TL DEĞİŞTİ Mİ?

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip 200 TL banknotlara kıyasla VII. tertip 200 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Hafize Gaye Erkan ile Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi. Merkez'den yapılan açıklamada, "Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. VII. tertip banknotlar, önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir." denildi.