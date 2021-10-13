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Validen tarlada eğitim talimatı

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Haberler | Yerel

- Validen tarlada eğitim talimatı Sivas Valisi Salih Ayhan, patates talaşında çalışan mevsimlik işçilerin eğitim alması gereken yaştaki çocukları için tarlada eğitim veya taşımalı eğitim talimatı verdi Sivas Valisi Salih Ayhan, patates talaşında çalışan mevsimlik işçilerin eğitim alması...

KANGAL, SİVAS (İHA) - - Validen tarlada eğitim talimatı

Sivas Valisi Salih Ayhan, patates talaşında çalışan mevsimlik işçilerin eğitim alması gereken yaştaki çocukları için tarlada eğitim veya taşımalı eğitim talimatı verdi

SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan, patates talaşında çalışan mevsimlik işçilerin eğitim alması gereken yaştaki çocukları için tarlada eğitim veya taşımalı eğitim talimatı verdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kangal Kocakurt köyünde patates hasadı programına katılarak çiftçilerle bir araya geldi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen hasat programı sırasında Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçiler ile birlikte tarlada çalışan çocukları gören Vali Ayhan, yeni ders yılı başlamasına rağmen eğitimlerinden geri kalan öğrenciler için Kangal Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur'a tarlada, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan'a da telefon ile talimatlarda bulundu.

Okul yerine tarlaya giderek patates toplayan öğrencilerin eğitimden geri kalmamaları için çocuklara çadır sınıf veya taşımalı eğitim konusunda direktiflerde bulunan Vali Ayhan, onların eğitimden geri kalmamaları gerektiğini söyledi.

Vali Ayhan, hasadın yapıldığı tarlaya geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Sivas Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından çadır kurulmasını, çadırın içinin sınıf ortamı şeklinde düzenlenmesini, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da öğretmen görevlendirilmesini istedi. Mümkün olan durumlarda en yakın eğitim kurumuna taşıma yapılmasını, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan'a il genelinde kaç tarım işçisi çocuğun olduğunun tespit edilerek onlarında eğitim hayatlarından geri kalmamaları için gerekli önlemin alınmasını da isteyen Vali Ayhan, patates toplayan öğrenciler ile de bir süre sohbet ederek, derslerinde başarılı olma sözü aldı.

Validen tarlada eğitim talimatı

Validen tarlada eğitim talimatı

Validen tarlada eğitim talimatı

Validen tarlada eğitim talimatı

Validen tarlada eğitim talimatı

Validen tarlada eğitim talimatı
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