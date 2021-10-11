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Bakan Gül: Yanı başımızda terör devleti koridoruna asla izin vermeyeceğiz - Yeniden

Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Haberler | Güncel
Bakan Gül: Yanı başımızda terör devleti koridoruna asla izin vermeyeceğiz - Yeniden

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, terörle mücadeleyi kararlı şekilde sürdüreceklerini belirterek, "Ülkemizin yanı başında bir terör devleti koridoruna da asla izin vermeyeceğiz" dedi.

ANTALYA (DHA) - ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, terörle mücadeleyi kararlı şekilde sürdüreceklerini belirterek, "Ülkemizin yanı başında bir terör devleti koridoruna da asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antalya Kundu'daki Adalet Bakanlığı tesislerinde düzenlenen Ceza İnfaz Kurumları 10'uncu yıllık değerlendirme toplantısına katıldı. Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca terör örgütü PKK/PYD'nin güdümlü füzeyle yaptığı saldırı sonucu şehit olan Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memurları Cihat Şahin ve Fatih Doğan'ın ailelerine ve Türk milletine başsağlığı dileyen Bakan Gül, "Terör örgütleriyle sonuna kadar kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletin huzuruna kastedemeyecek bir hale gelinceye kadar terörle mücadelemizi başarılı ve kararlı şekilde sürdüreceğiz. Ülkemizin yanı başında bir terör devleti koridoruna da asla izin vermeyeceğiz" dedi.


Bakan Gül: Yanı başımızda terör devleti koridoruna asla izin vermeyeceğiz - Yeniden

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Haber: Bakan Gül: Yanı başımızda terör devleti koridoruna asla izin vermeyeceğiz - Yeniden - Haberler
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