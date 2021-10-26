Polis helikopteriyle hastaneye ulaştırılan bebek, yaşama tutunamadı - Haberler
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Polis helikopteriyle hastaneye ulaştırılan bebek, yaşama tutunamadı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Polis helikopteriyle hastaneye ulaştırılan bebek, yaşama tutunamadı

VAN'ın Başkale ilçesinde yeni dünyaya gelen ve solunum yetmezliği çeken erkek bebek, polis helikopteriyle il merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.

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BAŞKALE, VAN (DHA) - VAN'ın Başkale ilçesinde yeni dünyaya gelen ve solunum yetmezliği çeken erkek bebek, polis helikopteriyle il merkezindeki hastaneye ulaştırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İlçede yaşayan Bişenk Öztunç, dün akşam saatlerinde Başkale Devlet Hastanesinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Kalbi duran ve solunum yetmezliği tespit edilen bebeğin, il merkezine sevkine karar verildi. Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Merkezi görevlilerinin sevk için helikopter talep etmesi üzerine, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın talimatıyla Havacılık Şube Müdürlüğü pistinden polis helikopteri havalandı. Hastaneden alınarak helikopterle Van'a getirilen bebek, burada hazır bekletilen ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı. Tedaviye alınan bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Polis helikopteriyle hastaneye ulaştırılan bebek, yaşama tutunamadı

Polis helikopteriyle hastaneye ulaştırılan bebek, yaşama tutunamadı

Polis helikopteriyle hastaneye ulaştırılan bebek, yaşama tutunamadı

Polis helikopteriyle hastaneye ulaştırılan bebek, yaşama tutunamadı

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