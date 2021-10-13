Mersin Devlet Opera ve Balesi çocuk müzikali sahneleyecek - Haberler
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Mersin Devlet Opera ve Balesi çocuk müzikali sahneleyecek

AA / Serkan Avci - Haberler | Kültür Sanat
Mersin Devlet Opera ve Balesi çocuk müzikali sahneleyecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Şekeronya" müzikalini çocuklarla buluşturacak.

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Şekeronya" müzikalini çocuklarla buluşturacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, librettosu Zeynep Ergüven'e ait müzikli çocuk oyunu, 16 Ekim Cumartesi saat 19.00'da Mersin Üniversitesi Amfi Tiyatro'da sahnelenecek.

Süleyman Tekin'in yöneteceği eserin müziklerini Murat Cem Orhan, koreografisini Berna Turhan İleri, dekor ve kostüm tasarımını Özlem Kurtdere, ışık tasarımını Barış Arslan, video projeksiyonunu Umut Sinan Özdemir yürütecek.

Eserin başlıca rollerini Başak Yıldız (Zeytin), Mehmet Erkoç (Tombiş), Ayşin Alev Lal (Fırıldak), Cumhur İbili (Karabaş), Pınar Duygu Çınar (Kırmızı Başlıklı Kız), Levent Yetkin (Kurt), Ayşegül Devrim Dinçer (Soprano Horoz) ve Elif Örünk Alpay (Büyücü) paylaşacak.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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