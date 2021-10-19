Lübnan'da genel seçimler 27 Mart 2022'de yapılacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lübnan'da genel seçimler 27 Mart 2022'de yapılacak

AA / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel
Lübnan'da genel seçimler 27 Mart 2022'de yapılacak

Lübnan Meclisi ülkede genel seçimlerin 27 Mart 2022'de yapılmasına karar verdi.

Lübnan Meclisi ülkede genel seçimlerin 27 Mart 2022'de yapılmasına karar verdi.

Lübnan basınında yer alan haberler e göre, Meclisteki olağan oturumda ülkede gelecek yıl düzenlenmesi planlanan milletvekili seçimlerinin tarihi görüşüldü.

Görüşmeler sonucu oy çokluğuyla seçimlerin 27 Mart 2022'de yapılmasına karar verildiği aktarıldı.

Lübnan'da son genel seçimler Mayıs 2018'de düzenlenmişti.

Normal şartlarda bir sonraki seçimin Mayıs 2022'de yapılması bekleniyordu ancak ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle 2 ay öne çekildiği belirtiliyor.

AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri
500 bini aşkın genç merakla bekliyor! MHP'den bedelli askerlikte düzenleme talebi

500 bini aşkın genç merakla bekliyor! MHP'den bedelli askerlikte düzenleme talebi

 Samsun'da kanal açma çalışmasında toprak altında kalan harita teknikeri öldü

Samsun'da kanal açma çalışmasında toprak altında kalan harita teknikeri öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title