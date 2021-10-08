Gaziantep'te enerjisini güneşten sağlayan tesis, kadınlara ekmek kapısı oldu - Haberler
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Gaziantep'te enerjisini güneşten sağlayan tesis, kadınlara ekmek kapısı oldu

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'te enerjisini güneşten sağlayan tesis, kadınlara ekmek kapısı oldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde faaliyete geçen İslahiye Yesemek Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Güneş Enerjisi ile Kurutma Tesisi, yöresel ürünlerin pazarlanmasının yanı sıra kadınlara iş imkanı sağlıyor.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde faaliyete geçen İslahiye Yesemek Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Güneş Enerjisi ile Kurutma Tesisi, yöresel ürünlerin pazarlanmasının yanı sıra kadınlara iş imkanı sağlıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı, Japonya ve Uluslararası Göç Örgütü tarafından finanse edilen ve İslahiye Belediyesince yürütülen proje kapsamında, İslahiye Yesemek Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Güneş Enerjisi ile Kurutma Tesisi kuruldu.

Cevdetpaşa Mahallesi'nde faaliyete başlayan 600 metrekare alanlı tesiste, 11 dezavantajlı kadın istihdam ediliyor.

Tesisin elektrik ihtiyacı ise kurulan güneş enerjisi sisteminden sağlanıyor.

Kadın işçilerden Gülten Köse, gazetecilere, tesiste işlenen ürünlerin Amanos Dağları eteğinde ve İslahiye Ovası'nda yetişen doğal ürünler olduğunu söyledi.

Tesiste, koruk ekşisi, acı-tatlı biber ve domates salçası, koruk kurusu, patlıcan ve domates kurusu ile kuru üzüm, nar ekşisi ve pekmezi yaptıklarını anlatan Köse, "Ürettiğimiz bu ürünleri yurt içi ve dışından gelen talepler doğrultusunda satışa sunuyoruz. Kargoyla gönderim de yapıyoruz. Tesiste 11 kadın olarak evimize ekmeğimizi bu sayede götürüyoruz." diye konuştu.

Gaziantep'te enerjisini güneşten sağlayan tesis, kadınlara ekmek kapısı oldu

Gaziantep'te enerjisini güneşten sağlayan tesis, kadınlara ekmek kapısı oldu

Gaziantep'te enerjisini güneşten sağlayan tesis, kadınlara ekmek kapısı oldu

Gaziantep'te enerjisini güneşten sağlayan tesis, kadınlara ekmek kapısı oldu

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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