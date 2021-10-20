Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Plan Bütçe Komisyonunda 2022 bütçesini sundu (1) - Haberler
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Plan Bütçe Komisyonunda 2022 bütçesini sundu (1)

AA / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla, verimlilik artışıyla destekleyerek, enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla, verimlilik artışıyla destekleyerek, enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı bütçe teklifi yaklaşık yüzde 3,7 azalış göstermiş ve 3 milyar 890 milyon lira olarak belirlenmiştir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı bütçe teklifi yaklaşık yüzde 3,7 azalış göstermiş ve 3 milyar 890 milyon lira olarak belirlenmiştir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Plan Bütçe Komisyonunda 2022 bütçesini sundu (1)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Plan Bütçe Komisyonunda 2022 bütçesini sundu (1)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Plan Bütçe Komisyonunda 2022 bütçesini sundu (1)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Plan Bütçe Komisyonunda 2022 bütçesini sundu (1)
AA / Cebrail Karabulut - Son Dakika Haberleri
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