Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Plan Bütçe Komisyonunda 2022 bütçesini sundu (1)
AA / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla, verimlilik artışıyla destekleyerek, enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla, verimlilik artışıyla destekleyerek, enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı bütçe teklifi yaklaşık yüzde 3,7 azalış göstermiş ve 3 milyar 890 milyon lira olarak belirlenmiştir"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı bütçe teklifi yaklaşık yüzde 3,7 azalış göstermiş ve 3 milyar 890 milyon lira olarak belirlenmiştir"